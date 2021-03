Claudio Cervoni e Sabina Ricci hanno lasciato insieme Uomini e Donne: tutte le anticipazioni sulla scelta.

Dopo una battuta d’arresto Claudio Cervoni e Sabina Ricci avrebbero deciso di lasciare insieme il trono di Uomini e Donne. La scelta della coppia non era in programma e ha lasciato tutti di sorpresa.

Claudio e Sabina: la scelta

A quanto emerso dalle anticipazioni delle ultime registrazioni a Uomini e Donne, Claudio Cervoni e Sabina Ricci avrebbero finalmente fatto la loro scelta. L’abbraccio della coppia sarebbe stato accompagnato dalla riturale cascata di petali rossi, e stando a indiscrezioni i due vivranno un periodo di convivenza non appena lasciato il programma. A chiamare i due al centro dello studio sarebbe stato l’opinionista Gianni Sperti, curiosi di sapere quali fossero stati i progressi della coppia.

Claudio avrebbe spiegato di voler lasciare al più presto Roma per seguire un suo progetto lavorativo in un’altra città, e ha chiesto a Sabina di seguirlo per tutto il tempo necessario al progetto. Per conoscere ulteriori dettagli riguardanti la loro scelta bisognerà attendere la messa in onda della puntata, ma intanto sui social i fan sono alla ricerca di indizi.

La relazione tra i due a Uomini e Donne è stata caratterizzata da svariati alti e bassi.

Inizialmente Claudio Cervoni non sembrava intenzionato ad impegnarsi e Sabina aveva iniziato a frequentare nuovi corteggiatori. A sorpresa sembra che la coppia sia riuscita a trovare un equilibrio e in tanti tra i fan sui social sono impazienti di saperne di più sulla loro scelta che a quanto avrebbe detto Maria De Filippi sarebbe stata del tutto inaspettata.