Gf Vip, Andrea Zelletta e i dubbi sui Prelemi

Gf Vip, Andrea Zelletta sui Prelemi: “Penso che sia tutto vero, ma vediamo, tempo al tempo”.

Le luci della casa del Grande Fratello Vip si sono spente ormai da qualche settimana. Nonostante ciò, però, le polemiche intorno ai personaggi che hanno animato la casa non si sono ancora calmate. In particolare, a far discutere è la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

In tanti non credono a questa storia d’amore. Nonostante ciò, però, Giulia e Pier sembrano essere più felici e uniti che mai. A dire la sua è stato anche Andrea Zelletta, intervistato da Casa Chi. “Se credo alla relazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Guarda, ti dico la verità, e sì. Sono uno dei pochi che sin dall’inizio ha sostenuto questa nuova coppia. Poi però ti dico che la verità la potrà dire solamente il tempo che ci farà sapere se il loro è amore, oppure soltanto un flirt o una passione nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Io sono stato uno dei pochi che inizialmente non ha mai attaccato, anzi ha sostenuto il fatto che Pierpaolo fosse preso”.

Le parole di Andrea Zelletta

“Quindi penso che sia tutto vero, ma vediamo, tempo al tempo. Sai, la realtà è diversa dalla casa del GF Vip. Fuori dal programma è totalmente diverso. Dentro essendo isolato dai propri affetti e dalle persone che ami tu perdi la vita reale ed hai bisogno di affetto, coccole ed attenzioni e non bisogna confondere queste attenzioni con l’amore vero.

Io li ho visti molto presi e complici, ma dovranno confrontarsi con la vita reale adesso. Pierpaolo vive a Roma ed ha un figlio e quindi ha delle grosse responsabilità, chi vivrà vedrà”. Ovviamente, le parole di Zelletta non sono passate inosservate e hanno attirato qualche critica da parte dei fan della coppia, ritenendo che non sono parole che userebbe un amico.