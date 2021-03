Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 12 marzo hanno visto la vittoria assoluta di Canzone Segreta

Gli ascolti tv della prima serata del 12 marzo hanno visto il trionfo assoluto di Canzone Segreta, che ha debuttato con Serena Rossi alla conduzione. La prima puntata della trasmissione è piaciuta moltissimo ai telespettatori, tanto da riuscire a superare Ciao Darwin.

Ascolti tv 12 marzo

La prima puntata di Canzone Segreta, che ha avuto tantissimi ospiti in studio, è riuscita a conquistare 4.168.000 telespettatori, ottenendo il 19,4% di share. La trasmissione ha ricevuto non poche critiche, visto che in molti l’hanno definita una copia de Il senso della vita di Paolo Bonolis. Gli ascolti, però, hanno rivelato che in realtà il programma è piaciuto molto al pubblico. I sette ospiti della trasmissione sono riusciti ad emozionare i telespettatori, mentre Canale 5 ha preferito puntare su un programma già visto.

Sono andate in onda le repliche di Ciao Darwin, proprio come è accaduto lo scorso anno durante il lockdown. La trasmissione ripetuta ha ottenuto 2.594.000 telespettatori, per uno share del 13.4%.

Rai2 ha mandato in onda The Good Doctor 4, scelto da 1.380.000 telespettatori, per uno share del 5%, e The Resident, che ha ottenuto 2.905.000 telespettatori e uno share del 4,2%. Quarto Grado, andato in onda su Rete4, è riuscito a conquistare 1.549.000 telespettatori e il 7,8% di share.

Su Italia 1, Le Iene sono riuscite a tenere incollati allo schermo 1.335.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 7,2%. Propaganda Live, in onda su La7, ha conquistato 1.086.000 telespettatori, per uno share del 5,8%. Venom, andato in onda su TV8, è stato scelto da 463.000 telespettatori, con uno share dell’1,8%. Fratelli di Crozza, sul Nove, ha registrato 1.346.000 telespettatori e il 5,1% di share.