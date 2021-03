Canzone segreta, Cocciante emoziona Franca Leosini

Franca Leosini, durante la prima puntata di Canzone segreta, si è molto emozionata per la musica di Riccardo Cocciante.

Una delle ospiti della prima puntata di Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, è stata Franca Leosini, icona del giornalismo e della televisione italiana. La giornalista si è spogliata della veste a cui ci ha abituati, nella sua trasmissione dedicata alla cronaca, per tirare fuori tutta la sua tenerezza.

Cocciante emoziona Franca Leosini

La musica di Riccardo Cocciante è riuscita a sciogliere Franca Leosini, volto di “Storie Maledette”. La giornalista si è seduta nello studio, completamente ignara di tutto ciò che stava per accadere.

Le luci si sono spente, finché una voce ha rotto il silenzio. Le parole sono della figlia Ilaria, che le ha chiesto quale era la canzone francese che canticchiava sempre sua e nonna e la giornalista ha risposto “Que rest-t-il de nos amours?“, senza sapere che stava per ascoltarla. In quel momento sono partiti gli accordi, insieme ad immagini dell’infanzia e della giovinezza della giornalista, che è rimasta incantata di fronte a Riccardo Cocciante.

La performance è stata molto toccante e Franca Leosini si è fatta trasportare dalla musica, iniziando a cantare alcuni versi. A rivelare la sua canzone segreta è stato uno dei suoi amici più cari, Massimo, presente nella sorpresa, che ha raccontato di una serata in cui ha visto Franca Leosini sognante ascoltare questa canzone di Charles Trenet. L’emozione è stata sempre più forte per la giornalista. “Sono commossa, sono anche stupita, come avete fatto? Grazie, grazie davvero, vorrei abbracciarvi. La canzone che fa parte della mia infanzia, mia madre era fissata con questa canzone, che non ha tempo, non ha canzone. Lo dico per chi ci segue, che io non sapevo nulla. Neanche mia figlia mi ha detto niente. Vi ringrazio” ha dichiarato Franca Leosini.