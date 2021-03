Canzone segreta, la sorpresa degli amici di Carlo Conti

Nella prima puntata di Canzone segreta, Carlo Conti ha ricevuto una sorpresa bellissima da parte dei suoi amici di sempre.

Un altro ospite della prima puntata di Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, è stato Carlo Conti. Il conduttore si è accomodato sulla sedia bianca, al centro dello studio per la sua sorpresa. Sono arrivati i suoi amici di Firenze, quelli di sempre, tra compagni di classe e amicizie.

La sorpresa a Carlo Conti

Tutti gli amici di infanzia di Carlo Conti, quelli di sempre, di Firenze, sono saliti sul palco per fare una sorpresa al conduttore e dimostrargli tutto il loro affetto.

Hanno scelto la voce di Ron, che si è esibito cantando “4 marzo 1943” di Lucio Dalla. Questa è la canzone segreta del conduttore. La storia della canzone è molto particolare, una serie di immagini e di emozioni lo accomunano a quelle parole. “Ha vissuto quel percorso, per questo lì dentro ci si riconosce” ha spiegato uno degli amici più cari di Carlo Conti. “Carlo è una persona con una grande sensibilità, questa è la sua forza: la gente gli dà fiducia e questo mi piace” ha aggiunto Ron.

La scenografia scelta per lui è una piazza affollata di Firenze.

Dopo l’esibizione di Ron la sorpresa è andata avanti. Per Carlo Conti c’era un videomessaggio da parte di Leonardo Pieraccioni. “Ti faccio gli auguri per i tuoi 75 anni. Sei un amico” ha scherzato l’attore. Dopo queste parole è partita la canzone “Hai un amico in me” di Riccardo Cocciante. Sul palco sono saliti gli amici fiorentini e anche tanti colleghi, come la squadra di Tale e Quale Show, che ha fatto una sorpresa al conduttore. Alla fine Carlo Conti ha raggiunto il conduttore, sottolineando che purtroppo in questo periodo sono costretti a rinunciare ai pranzi della domenica in trattoria. “Speriamo di tornare a vedere presto i sorrisi” ha dichiarato.