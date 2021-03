Ancora lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento il grande fotografo Giovanni Gastel a causa del Covid. Aveva 65 anni.

Dopo la morte del grande maestro del ballo liscio Raoul Casadei, si è spento a causa del Coronavirus il grande fotografo Giovanni Gastel. Il fotografo che aveva 65 anni, stando a quanto riportato da ANSA si trovava ricoverato presso l’ospedale Fiera di Milano a seguito di un peggioramento dovuto all’avanzare del Coronavirus.

Eccellente ritrattista, Giovanni Gastel è conosciuto in tutto il mondo per i suoi scatti d’autore che ritraggono alcuni degli esponenti più illustri della moda, dello spettacolo e non solo.

Trussardi, Dior, ma anche Barack Obama, Monica Bellucci e naturalmente Piero Pelù, Claudio Cecchetto, Bebe Vio… sono solo alcuni dei grandi nomi finiti sotto l’obiettivo del grande maestro della fotografia.

Covid, morto Giovanni Gastel

Con la morte di Giovanni Gastel, il mondo della fotografia ha perso un gigante.

Il noto fotografo famoso per i suoi ritratti d’autore e i suoi scatti inconfondibili si è spento all’età di 65 anni dopo essere stato ricoverato all’ospedale Fiera di Milano in seguito al peggioramento delle sue condizioni dovuto all’avanzare del Coronavirus.

Moltissimi i saluti al grande fotografo da parte di grandi esponenti del mondo della musica, della moda e dello sport come la campionessa paralimpica Bebe Vio che su Twitter ha scritto: “Pochi mesi fa eravamo insieme pensando a mille dei progetti che a te piaceva definire “eterni istanti”…

sei e sarai sempre magico”. Non meno significativo il saluto da parte del noto performer Piero Pelù che sui social ha scritto: “Addio a Giovanni Gastel, altra vittima del maledetto covid, grandissimo scrutatore e fotografo di anime perse”.

Addio a Giovanni Gastel, altra vittima del maledetto covid, grandissimo scrutatore e fotografo di anime perse.#giovannigastel pic.twitter.com/Fstr8J48lg — PIERO PELU (@PieroPelu) March 13, 2021

#giovannigastel era un grande ritrattista

Questa è la foto che mi ha fatto per regalarmela. pic.twitter.com/M4G5TUdqFH — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) March 13, 2021

Pochi mesi fa eravamo insieme pensando a mille dei progetti che a te piaceva definire “eterni istanti”… sei e sarai sempre magico 💕

📸 Giovanni Gastel #GiovanniGastel pic.twitter.com/MHhuOO53KK — Beatrice Vio (@VioBebe) March 13, 2021