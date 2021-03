Secondo i rumor in circolazione Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero pronti per compiere il grande passo.

Diletta Leotta e Can Yaman sono pronti per le nozze? Secondo indiscrezioni l’attore turco avrebbe fatto la fatidica proposta alla conduttrice, e i due sarebbero alla ricerca di un nuovo nido d’amore.

Diletta Leotta e Can Yaman: le nozze

Dopo la romantica foto del loro bacio ltd smonto Can Yaman e Diletta Leotta hanno praticamente smesso di mostrarsi insieme sui social, ma secondo i rumor in circolazione i due sarebbero pronti a fare il grande passo: tra le fonti vicine alla coppia c’è chi è pronto a giurare che Yaman abbia regalato alla bella conduttrice un prezioso anello di fidanzamento nel giorno di San Valentino. Al momento da parte dei due diretti interessati non è giunta conferma a riguardo, ma l’attore turco sarebbe stato avvistato con la madre della conduttrice alla ricerca di un nuovo “nido d’amore” a Roma, dove i due sarebbero intenzionati ad andare a convivere.

Sarà vero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Dopo lo scatto del loro bacio al tramonto (che non aveva mancato di sollevare polemiche per via della troupe fotografa che avrebbe realizzato la foto) Yaman e la Leotta hanno continuato a vivere la loro storia nel massimo riserbo.

In tanti tra i fan sui social sono impazienti di saperne di più sulla liaison sbocciata tra i due personaggi famosi, che finora hanno preferito non esporsi più del dovuto. Sempre per San Valentino la conduttrice aveva sorpreso la suona fiamma regalandogli uno splendido cavallo, che lo stesso Yaman aveva mostrato ai fan via social: “Il regalo più bello che abbia mai ricevuto”, aveva scritto. I due sveleranno qualcosa in più in merito all’ipotesi dei loro fiori d’arancio?