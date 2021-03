Francesco Totti ha fatto una dedica speciale a sua moglie, Ilary Blasi, con cui è sposato dal 2005.

A pochi giorni dal debutto della serie “Speravo de morì prima” – dedicata agli ultimi due anni di carriera sportiva di Francesco Totti – e dell’Isola dei Famosi 2021 – condotto da Ilary Blasi – l’ex Capitano della Roma ha confessato tutto il suo amore per la showgirl.

L’amore di Totti per Ilary

Il 2020 è stato un anno difficile per Francesco Totti, che oltre ad aver avuto il Coronavirus in forma molto aggressiva ha perso il suo adorato padre Enzo proprio a causa della malattia. A pochi giorni della serie tv dedicata agli ultimi 2 anni della sua carriera, Francesco Totti ha confessato i retroscena di questo difficile anno di pandemia e ha ribadito il suo amore per la moglie Ilary Blasi:

“Ilary oltre a essere mia moglie e la mamma dei miei figli, è una donna straordinaria: una ragazza semplice, di buona famiglia, con valori, rispetto degli altri.

Una persona che in qualsiasi momento è sempre presente, mi ha fatto crescere in tutto e per tutto. (…) Senza di lei non sarei riuscito in questo modo, a livello familiare. Quello che le scrissi sulla maglietta il giorno del derby è vero: sui unica”, ha confessato Francesco Totti. Il 15 marzo la showgirl e conduttrice tv tornerà sul piccolo schermo prendendo il timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, finora rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il programma andrà avanti per 3 mesi e nel cast saranno presenti 16 naufraghi. Elettra Lamborghini, opinionista di questa nuova edizione, è risultata positiva pochi giorni prima del debutto dello show e per questo sarà sostituita da Tommaso Zorzi.