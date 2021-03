Ilary Blasi ha commentato le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio di partecipazione di Daniela Martani all'Isola dei Famosi.

La partecipazione di Daniela Martani alla nuova edizione dell’isola dei Famosi è stata accompagnata da numerose polemiche viste le dichiarazioni dell’ex gieffina in merito all’emergenza Coronavirus, le misure di sicurezza e i vaccini. Ilary Blasi, conduttrice dello show, ha rotto il silenzio sulla questione.

Ilary Blasi e Daniela Martani

Dopo Selvaggia Lucarelli in tanti, sui social, si sono scagliati contro Mediaset e la produzione dell’Isola dei Famosi 2021 per aver scelto Daniela Martani come concorrente della nuova edizione dello show. Durante il 2020 infatti l’ex hostess è finita al centro della bufera per alcune dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus, ai vaccini e le norme di sicurezza nella gestione dell’emergenza. In particolare la Lucarelli aveva menzionato proprio Ilary Blasi, che nel 2020 è stata colpita direttamente dal Coronavirus (che ha causato la morte di suo suocero, Enzo Totti, e che ha colpito in forma aggressiva anche il marito Francesco Totti).

“Paragona la situazione attuale a Norimberga, al Nazismo, invoca spesso la rivoluzione civile. Ilary Blasi, la conduttrice, ripeto, la conduttrice, ha perso il suocero. Il papà di Francesco Totti proprio per Covid e Silvio Berlusconi ha rischiato di morire per lo stesso motivo”, aveva scritto la giornalista via social puntando il dito contro Mediaset per la partecipazione della Martani allo show.

A pochi giorni dal debutto dello show – di cui la Martani sarà una dei 15 concorrenti – la showgirl moglie di Totti ha rotto il silenzio affermando a tal proposito: “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione”.