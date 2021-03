Ilary Blasi a Verissimo si confessa e scherza sul clistere

La conduttrice del reality show L’isola dei Famosi è stata ospite oggi pomeirggio a Verissimo, dalla sua vecchia amica e collega Silvia Toffanin. Le due ex letterine hanno parlato di molti argomenti ma soprattutto dell’ansia da debutto di Ilary, per la prima volta al timone dell’Isola.

Ilary a Verissimo, cosa ha detto sull’Isola dei famosi

Lunedì sera partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta dalla moglie di Francesco Totti. A Verissimo, tra gli ospiti di oggi c’erano Sabrina Ferilli e Ilary Blasi. Intervistata in diretta dall’amica ed ex collega “letterina” Silvia Toffanin, Ilary ha parlato delle sue emozioni in modo molto schietto e ironico: “Se sono emozionata? – ha detto la Blasi – Oggi è sabato, ci penserò lunedì a venti minuti dalla diretta.

Quando ti prende quell’ansietta allo stomaco che non va né giù né su. Che quasi non sai se devi andare in bagno… Che dici, mi faccio un clistere? – ride Ilary e poi si autocensura – Magari questa la tagliamo…”.

La risposta di Silvia Toffanin sul clistere

Altrettanto scherzosamente la padrona di casa ha bacchettato l’amica: “Qui non si taglia niente…” Silvia Toffanin ha fatto capire alla conduttrice romana che tutta l’intervista è stata trasmessa in modo integrale e dalla sua frase sul clistere trapela tutta l’emozione di tornare in tv a distanza di due anni.