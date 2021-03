Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez si sono separati dopo circa 2 anni d'amore.

Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe naufragata la storia d’amore tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, legati da circa 3 anni. I due diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez lasciati

Amore naufragato per JLo e l’ex campione di baseball Alex Rodriguez.

I due non si mostrano insieme già da diverse settimane e secondo fonti vicine alla coppia la storia sarebbe inesorabilmente finita, senza la possibilità di un ritorno di fiamma. “Non torneranno insieme”, hanno fatto sapere fonti vicine ai due personaggi famosi. L’ultima apparizione pubblica di Alex Rodriguez e JLo era stata durante la cerimonia d’insediamento di Joe Biden, e i due si erano mostrati felici e innamorati tenendosi la mano.

Jennifer Lopez non ha confermato la notizia della rottura, ma difronte alle insistenze dei fan ha postato un video in cui sorride e ha scritto: “Oggi sono alla ricerca di un buon motivo per sorridere. Mando amore a tutti voi”.

La coppia conviveva da circa due anni insieme ai 4 figli avuti rispettivamente dalle loro precedenti unioni sentimentali. Jennifer Lopez è mamma dei due gemelli Emme e Max, nati durante il suo matrimonio con il cantante Marc Anthony.

Allo stesso tempo Alexander Rodriguez è padre di Natasha ed Ella, nate dalla sua relazione con Chynthia Scurtis.