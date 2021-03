Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, ha fatto sapere di voler rispettare il silenzio difronte alle cruente immagini dell'arresto.

Le immagini scioccanti dell’arresto di Fabrizio Corona hanno fatto il giro del web e Nina Moric, ex moglie del Re dei Paparazzi, ha fatto sapere di voler mantenere il silenzio sulla questione.

Nina Moric: l’arresto di Fabrizio Corona

Dopo Belen Rodriguez – ex compagnia di Fabrizio Corona – anche Nina Moric (che con Corona condivide il figlio Carlos Maria) ha commentato le crude immagini dell’arresto dell’ex Re dei paparazzi, che si è volutamente ferito all’arrivo delle forze dell’ordine nel suo appartamento.

“Nel rispetto umano della persona di Fabrizio Corona e di fronte al dramma Nina Moric non ha intenzione e non può rilasciare alcuna dichiarazione e sceglie il silenzio”, ha fatto sapere la showgirl croata con una nota del suo legale.

Corona attualmente si trova in ospedale, dove trascorrerà alcuni giorni prima di tornare in regime detentivo. Intanto i suoi legali, attraverso i suoi canali ufficiali, hanno fatto sapere che Corona starebbe facendo lo sciopero della fame.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Nei giorni scorsi – dopo che Corona ha condiviso il video delle ferite che si era procurato in segno di protesta per la revoca del differimento pena – Belen Rodriguez aveva fatto sapere di aver pianto per quelle immagini e aveva chiesto che l’ex Re dei paparazzi fosse aiutato dalla giustizia. “Il carcere o le condanne devono riabilitare in qualche modo l’essere umano. Portarlo in galera non mi sembra la soluzione”, aveva dichiarato la showgirl, legata a Corona da un legame di profonda e duratura amicizia.