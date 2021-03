Sabrina Ferilli ha parlato a Verissimo delle ragioni che l'hanno portata a non avere figli.

Sabrina Ferilli è stata una delle protagonista della puntata di Verissimo andata in onda sabato 13 marzo. L’attrice ha parlato a cuore aperto della sua vita privata e professionale, soffermandosi a lungo anche sul fatto di non avere avuto figli. La mancata maternità, tuttavia, non è stato un peso per la donna.

Sabrina Ferilli e i figli mancati

“Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata“, ha spiegato Sabrina Ferilli di fronte a Silvia Toffanin nel corso dell’intervista a Verissimo.

L’amore strappato

Nonostante non sia mamma, l’attrice italiana si è perfettamente calata nella parte nella fiction L’amore strappato. Sabrina Ferilli, in particolare, ha prestato il volto ad una donna coraggio a cui è stata tolta la figlia per un errore giudiziario: “Emotivamente ha significato tanto.

È una storia vera, il dolore diventa più tangibile, più concreto, ma ho fatto però attenzione a non dare l’immagine di una donna che fosse contro la giustizia o che avesse da rivendicare un torto verso un giudice o un magistrato. Perché mi piace pensare che anche un errore mostruoso come questo possa essere fatto in buona fede per la tutela di un minore“. Lo aveva raccontato tra le righe di Tv, Sorrisi e Canzoni.