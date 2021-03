Sara Carbonero e Iker Casillas hanno annunciato con un post via social di essersi separati ufficialmente.

Il matrimonio di Sara Carbonero e Iker Casillas è naufragato: la coppia ha chiesto di rispettare la propria privacy e ha annunciato che il rispetto e la stima reciproca resteranno immutati.

Da molti erano ritenuti una delle coppie d’oro dello show business, eppure l’amore sarebbe finito tra Sara Carbonero e Iker Casillas: i due, genitori di due bambini, nell’ultimo anno hanno vissuto momenti di grave difficoltà a causa dei rispettivi problemi di salute e infine, con un comunicato ufficiale, hanno annunciato la loro separazione.

“Una decisione molto ponderata e che prendiamo di comune accordo”, hanno fatto sapere con un post via social, e ancora: “Rispetto, affetto e amicizia rimarranno sempre. La nostra priorità è dall’amore e dall’impegno, per condividere il benessere e l’educazione dei nostri figli e proteggerli in modo che crescano in un ambiente stabile e sano”.

La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno a poche settimane di distanza dall’ultimo intervento sostenuto dalla giornalista per via di una recidiva del tumore alle ovaie che l’aveva colpita lo scorso anno. Sempre durante l’estate 2020 invece Iker Casillas aveva annunciato il suo ritiro dall’attività sportiva dopo esser stato colpito da un infarto. La coppia era rimasta unita difronte alle rispettive difficoltà e ai problemi di salute, e in tanti avevano ammirato il loro amore e il loro reciproco sostegno in un periodo tanto complesso.