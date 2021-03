Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno rivelato come starebbe procedendo la loro relazione dopo l'addio a Uomini e Donne.

Dopo il momento tanto atteso della scelta a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno confessato come starebbe procedendo la loro relazione e quali sarebbero i loro progetti per il futuro.

Riccardo e Roberta dopo la scelta

Una volta usciti da Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sembrano aver finalmente trovato la serenità: la coppia ha svelato di aver trascorso il primo periodo al di fuori del programma da “perfetti innamorati” e hanno svelato alcuni retroscena sulla loro liaison. Riccardo avrebbe conosciuto il figlio di Roberta in videochiamata, mentre l’ex dama del trono over si sarebbe recata a Taranto a conoscere la famiglia del suo nuovo compagno.

Il “ti amo” tanto atteso sarebbe giunto una sera prima della scelta e i due oggi sarebbero più felici e uniti che mai. Benché non abbiano ancora progettato una convivenza, Roberta ha confessato che un domani sarebbe felice di regalare a Riccardo un figlio, desiderio che lui ha sempre ammesso di avere:

“Credo che quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio; quindi sì, lo farei. So che Riccardo ha un grande desiderio di paternità e per egoismo non potrei mai negargli questa opportunità”, ha confessato.

Riccardo era riapprodato a Uomini e Donne dopo la sua discussa rottura con Ida Platano, a cui aveva chiesto la mano durante la precedente edizione del dating show. Quel capitolo sembra ormai acqua passata per Guarnieri, che accanto a Roberta sembra pronto a costruire una famiglia.