La reazione di Maria De Filippi dopo l'esibizione in diretta ad Amici di Arisa ha conquistato tutti i telespettatori e i social.

Maria De Filippi è la regina di Canale 5 da ormai tanto tempo e i fan sono sempre pazzi di lei, soprattutto quando si lascia andare a reazioni spontanee. Quello che dice Queen Mary sembra ormai diventare legge, soprattutto sui social network, che non perdono occasione per celebrare le sue parole.

La reazione di Maria De Filippi

Ieri, sabato 13 marzo, a finire al centro dell’attenzione è stata la sua reazione dopo l’esibizione di Arisa ad Amici. La cantante, che è anche una professoressa di canto della scuola, si è esibita davanti ai ragazzi e al pubblico in studio. La sua esibizione ha emozionato tutti, la sua voce ha stregato tutti i presenti in studio, ma ciò che ha stupito più di ogni cosa è stata la reazione della conduttrice dopo la sua performance meravigliosa.

Maria De Filippi, dopo la canzone di Arisa, non ha potuto fare a meno di rivolgersi ai ragazzi della scuola, mettendo tutti a tacere.

“Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene” ha dichiarato Maria De Filippi, invitando i suoi ragazzi a notare la bravura e il talento dell’insegnante Arisa. Il commento della conduttrice non è per niente passato inosservato ed è stato subito condiviso sui social da Trash Italiano, per poi fare il giro del web.

I commenti dei fan sono arrivati immediatamente. Alcuni l’hanno definita “onestà intellettuale” e altri hanno sottolineato il potere assoluto di ogni dichiarazione di Maria De Filippi, che in questo caso ha decisamente “asfaltato” i ragazzi di questa edizione di Amici.