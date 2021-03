Ascolti tv 13 marzo: il trionfo di C’è Posta per Te

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 13 marzo hanno visto la vittoria assoluta dell'ultima puntata di C'è Posta per Te.

Questa edizione di C’è Posta per te è ufficialmente finita, ma lo show tornerà sicuramente nel 2022. L’ultima puntata del programma di Maria De Filippi ha ottenuto un successo incredibile, trionfando nella gara di share con le altre trasmissioni nella serata di sabato 13 marzo.

Ascolti tv 13 marzo

L’ultima puntata di C’è Posta per Te di quest’anno si è chiusa in modo diverso rispetto al solito. Siamo arrivati alla ventiquattresima edizione del programma, ma a causa delle misure anti-Covid la conduttrice non ha potuto far entrare in studio tutti coloro che hanno lavorato alla trasmissione. Gli ospiti di questa puntata sono stati Luciana Littizzetto, Belen Rodriguez, Andreas Muller, Veronica Peparini, Gemma Galgani e Alessandra Amoroso.

La trasmissione di Maria De Filippi, andata in onda su Canale 5, ha conquistato 6.518.000 telespettatori, raggiungendo il 31% di share. Un vero e proprio record. Su Rai1 è andato in onda Captain Phillips-Attacco in mare aperto, che è stato scelto da 3.137.000 telespettatori, per uno share del 13,1%. Su Rai2 è andato in onda F.B.I, seguito da 1.406.000 telespettatori con uno share del 5,2%, Blue Bloods, scelto da 1.372.000 per uno share del 5,2% e Instinct, visto da 962.000 telespettatori per uno share del 4,2%.

Fame d’Amore, andato in onda su Rai3, ha raccolto davanti allo schermo 857.000 telespettatori, ottenendo uno share del 3,8%. Lo chiamavano Bulldozer, andato in onda su Rete 4, ha conquistato 1.055.000 telespettatori, con uno share del 4,4%. Su La7 è andato in onda Eden-Missione Pianeta, che ha ottenuto 628.000 telespettatori, per uno share del 2,8%. Italia 1 ha mandato in onda il film d’animazione Pets-Vita da Animali, che ha ottenuto 1.064.000 telespettatori, per uno share del 4,1%. Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah, in replica su TV8, ha conquistato 397.000 telespettatori, con uno share dell’1,5%. Ostaggi-Attacco allo Scuolabus, andato in onda sul Nove, è stato scelto da 306.000 telespettatori, per uno share dell’1,2%.