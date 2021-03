C’è posta per te, il ballo di Belen Rodriguez fa impazzire tutti

Belen Rodriguez ha letteralmente fatto impazzire telespettatori e social con il suo ballo molto sensuale a C'è posta per te.

Belen Rodriguez è stata ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te e ha letteralmente fatto impazzire i social. Si è presentata con un abito rosa cipria, lungo, ampio, e girocollo. Un abito che con la sua bellezza, e soprattutto con il suo modo di ballare, ha saputo rendere molto sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Il ballo di Belen Rodriguez

“Ti faccio i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Lei non ha un seno, ha i cap….i sparati” ha subito fatto notare Luciana Littizzetto, presente in studio.

“Sai, c’ho riflettuto, ho provato con i copri cap…..i, ma non c’era verso e quindi li ho lasciati così liberi, in vista, ma se li vuoi, puoi prendere i cap…..i finti, quelli di gomma” ha risposto prontamente Belen Rodriguez. A questo punto la showgirl si è lasciata andare ad un breve balletto particolarmente sensuale, che sui social hanno subito ribattezzato “Belen dance“. Glielo ha chiesto Maria De Filippi, per cercare di insegnare a Luciana Littizzetto ad essere più sensuale, ma la sua esibizione ha davvero fatto impazzire i social network.

I social sono rimasti molto colpiti anche per come si è presentata al postino di C’è posta per te quando ha ricevuto la lettera. Gli utenti hanno fatto notare che di solito quando le donne ricevono la busta sono giustamente in abiti da casa, magari struccate e non preparate, mentre Belen era perfetta anche in quel momento. Alcuni utenti hanno sottolineato che è la donna più sensuale della tv italiana, ma non sono mancate le polemiche. “Non vi leggo indignati per il ballo dei capezzoli di Belen, voi che eravate indignati per il tutorial sexy di Detto Fatto” ha scritto un utente, mentre un’altra ha proposto di regalarle un reggiseno. Il suo balletto ha fatto passare in secondo piano la sua reazione quando Maria De Filippi ha annunciato l’ingresso di un ballerino, forse ha pensato a Stefano De Martino, ma quando ha capito che non era lui si è rilassata.