Il motivo della mancata presenza di Romelu Lukaku al Festival di Sanremo.

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti della 71° edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, tuttavia, non sarebbe dovuto essere solo. Il direttore artistico Amadeus, insieme all’attaccante del Milan, aveva infatti contattato anche il suo eterno rivale Romelu Lukaku.

Quest’ultimo, però, come emerge ormai a distanza di giorni dalla fine della kermesse, avrebbe rigettato l’invito.

Il no di Lukaku

“C’è solo l’Inter, quindi no grazie”. Questa sarebbe stata la risposta di Romelu Lukaku ad Amadeus, in base a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, a seguito dell’invito al Festival di Sanremo. D’altra parte anche Zlatan Ibrahimovic aveva dato l’ok, in conferenza stampa, alla presenza dell’attaccante dell’Inter, mettendo da parte ogni ostilità: “Non ci sono problemi personali, quello che succede in campo rimane in campo.

Se Lukaku vuole venire è il benvenuto”, aveva detto.

Averli entrambi sul palco dell’Ariston sarebbe stato un modo per mettere finalmente un punto alla querelle tra i due, che si protrae sul campo e non solo ormai da diversi anni. L’ultimo atto proprio nel derby giocato poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo, in cui hanno avuto un acceso confronto. La pace tra Ibrahimovic e Lukaku, tuttavia, dovrà essere ancora rimandata a data da destinarsi.