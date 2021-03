Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 15 al 21 marzo 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 15 al 21 marzo 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 marzo 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Cancro, Scorpione, Capricorno, Acquario e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Venere sta per entrare nel segno e i sentimenti sono favoriti. Bisogna però essere pronti ad accogliere nella propria vita una persona e non lasciarsi sfuggire emozioni e occasioni. Anche le storie più in crisi ora dovrebbero cercare di trovare una soluzione.

Toro

Stanno per arrivare giornate positive e finalmente si potrà dimenticare la prima parte di febbraio, purtroppo difficile per qualcuno. Quanto al lavoro, entro la metà dell’anno sarà molto importante rivalutare accordi e contratti.

Gemelli

Protagonisti di qualche piccolo disagio, i nati sotto questo segno questa settimana dovranno evitare di lanciarsi in situazioni complesse. un amore è sempre difficile da vivere per una persona che cerca tanti stimoli e che vuole rimanere stupito dalle persone che incontra.

Cancro

Per le coppie non ci sono più i problemi dello scorso anno: Saturno e Giove sono neutrali e Mercurio e Venere in buon aspetto insieme al Sole.

Quanto al lavoro, per chi ha lavorato bene nel passato può arrivare anche una buona proposta.

Leone

Con Giove ancora opposto è normale che l’amore sia più complicato: o non c’è nessuno che interessa al momento o ci si è messi in testa una persona davvero difficile da raggiungere, forse già impegnata e lontana.

Vergine

Le giornate in arrivo sembrano complicate per l’amore, ma solo perché ci sono altre priorità. Il consiglio è quello di non pensare che l’amore non esista: per coinvolgere gli altri bisogna essere anche molto sereni e ora, per forza di cose, non è possibile un proprio atteggiamento aperto ai sentimenti.

Bilancia

Le sensazioni in questo periodo sono buone e c’è anche una grande voglia di rivalsa nei confronti di un passato che non è sempre stato benevolo nei propri confronti. Un chiarimento d’amore potrebbe essere necessario.

Scorpione

Molti sono stati ultimamente i momenti di grande incertezza: d’altronde per i nati sotto questo segno l’amore è sempre stato fonte di grandi emozioni ma anche di estremi disagi. Per ciò che riguarda la vita professionale questo periodo inaugura una fase interessante.

Sagittario

In certi casi i rapporti con i segni dei Gemelli e della Vergine sono stati fonte di grandi contrasti. Questa settimana lascia con il fiato sospeso e il weekend può portare anche un momento di lieve o forte crisi in molti rapporti.

Capricorno

La situazione generale porta a vivere i sentimenti in maniera più intensa. Il suggerimento è quello di coltivare eventuali storie perché potrebbero diventare importanti anche nel corso di questi giorni. Tutto il mese rappresenta una sorta di primavera per le nuove emozioni.

Acquario

Si vorrebbe vivere un rapporto speciale fuori dal comune ma attenzione a non cercare l’impossibile. Quanto al lavoro, ci sono novità nell’aria e nel corso della settimana potrebbe venire in mente un’idea fuori dal comune.

Pesci

Venere è nel segno zodiacale: se l’amore non c’è vuol dire che si è prigionieri di ricordi, di paure ma anche di pregiudizi. Le storie che nascono in questi giorni sono intriganti anche se vissute un po’ distrattamente.