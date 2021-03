Antonella Elia è tornata insieme a Pietro Delle Piane e ha spiegato i motivi della sua decisione.

Antonella Elia è tornata insieme a Pietro Delle Piane, con cui negli ultimi anni la relazione è stata caratterizzata da frequenti tira e molla. A Live – Non è la D’Urso la showgirl ha spiazzato tutti con la sua decisione.

Antonella Elia: la decisione su Pietro

“Non mi importa se mi tradisce” ha dichiarato Antonella Elia in merito al suo compagno, Pietro Delle Piane, con cui sarebbe da poco tornata insieme dopo l’ennesima e controversa rottura. All’epoca della loro separazione si parlò anche della possibilità che Delle Piane fosse stato portato via dalla casa della showgirl dalle forze dell’ordine dopo un’accesa lite. A quanto pare tutto si sarebbe risolto, perché Antonella Elia non sembra intenzionata a ripensare alla sua decisione: “Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo”, ha chiosato la showgirl nonostante le critiche degli sferati al programma tv.

Giovanni Ciacci e Simona Izzo hanno criticato la decisione della showgirl e le hanno consigliato di trovarsi un altro uomo, mentre Rita Dalla Chiesa – che ha recentemente criticato Antonella Elia per il suo ruolo di opinionista al GF Vip – ha dichiarato che Pietro Delle Piane sarebbe in grado di cambiarla.

Antonella Elia ha replicato affermando che non sarebbe cambiata per Pietro. In tanti tra i fan sui social non hanno apprezzato la decisione della showgirl di tornare insieme all’ex compagno, e in molti si chiedono se stavolta la relazione tra i due sia destinata a durare.