Diana Del Bufalo è stata travolta dalle critiche per una sua story ironica via social.

Diana Del Bufalo ha scherzato con i fan sui social in merito alle nuove restrizioni per l’emergenza Coronavirus e contro di lei si è scatenata una vera e propria bufera.

Diana Del Bufalo nella bufera

Allo scoccare della nuova zona rossa del 15 marzo 2021, Diana Del Bufalo ha ironizzato con i fan via social affermando: “Mi sono rotta il c***** di vivere questa vita a metà, con tutte queste restrizioni! Farò come al solito, violerò il DPCM!”.

In molti non hanno apprezzato l’ironia dell’attrice e le hanno chiesto di non diffondere messaggi che potrebbero essere mal interpretati in un momento delicato come quello causato dalla pandemia in corso. Diana Del Bufalo ha specificato che stava scherzando, e in risposta alle polemiche che l’hanno travolta ha scritto: “Se non siete disposti a scherzare e ad alleggerire la vita defollowatemi, perché io sono così”, ha replicato nelle sue stories.

Il 15 marzo gran parte dell’Italia è tornata in zona rossa a causa dell’aumento dei contagi e come Diana Del Bufalo molti vip hanno cercato d’ironizzare sulla questione in cui si trova suo malgrado il paese.

La showgirl Michelle Hunziker e Francesca Chillemi ad esempio hanno ironizzato sulla didattica a distanze dei loro figli, mentre intanto Fedez si è sfogato per il messaggio ricevuto dalla nonna (in cui veniva avvisata sul rinvio del suo vaccino). Come loro anche numerosi altri personaggi tv hanno commentato via social il nuovo lockdown in cui è sprofondato il paese, a poco più di un anno di distanza dalla prima chiusura per l’emergenza sanitaria in corso.