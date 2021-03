Federico Lauri contro Antonella Elia: “Quanto è cattiva”

Federico Lauri ha commentato l'intervento di Antonella Elia al salotto tv di Barbara D'Urso.

Federico Lauri ha commentato l’ultima ospitata tv della showgirl Antonella Elia a Live – Non è la D’Urso, e a quanto pare non ha apprezzato particolarmente le sue dichiarazioni.

Federico Lauri contro Antonella Elia

Non senza polemiche Antonella Elia è stata ospite del salotto tv di Barbara D’Urso e Federico Lauri, conosciuto da tutti come Federico Fashion Style, ha commentato aspramente le dichiarazioni della showgirl.

“Quanto è cattiva”, ha scritto tramite social ascoltando il suo intervento. Al salotto tv della D’Urso Antonella Elia ha parlato delle sue dichiarazioni shock nei confronti di Samantha De Grenet ed è stata criticata dagli sferati del programma per alcune delle affermazioni da lei rilasciate in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip.

Come se non bastasse Antonella Elia è tornata insieme a Pietro Delle Piane, l’ex compagno con cui è stata al centro di un discusso tira e molla alcuni mesi fa (complice la loro partecipazione a Temptation Island). A Live – Non è la D’Urso Antonella Elia ha affermato che non le importerebbe “che lui la tradisca”. Nel frattempo Pietro Delle Piane è stato querelato dalla società Fascino appartenente a Maria De Filippi per aver affermato che, durante la sua partecipazione a Temptation Island, avrebbe ricoperto “un ruolo”.

La società della conduttrice ha rilasciato un comunicato in cui ha fatto sapere di aver intrapreso azioni legali.