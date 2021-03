In diretta su Instagram, Giulia Salemi è tornata a parlare della sua relazione con Pierpaolo Pretelli dopo il Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore Giulia Salemi ha regalato ai suoi tanti fan una nuova diretta su Instagram. Raccontando di trovarsi al momento a Roma per lavoro, l’ex gieffina ha precisato anche di alloggiare a casa di Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella magione del Grande Fratello Vip.

Dopo aver fatto parecchio discutere, la loro relazione sta difatti continuano alla grande, proprio come confermato dalla stessa influencer italo-persiana.

“La convivenza va benissimo. […] Pierpaolo è il primo uomo che mi ha fatta sentire donna. […] Per un’insicura cronica come me, avere un uomo come lui al mio fianco mi fa sentire migliore e speciale […]. È importante per me, mi permette di affrontare la vita in modo differente”. La relazione con l’ex Velino di Striscia la Notizia è un tema che la blogger milanese ha avuto modo di approfondire più volte durante la diretta social.

La Salemi ha peraltro tenuto a precisare che le cose sono cambiate nel trascorrere delle settimane, nonostante lei avesse detto di non volersi legare a nessuno all’interno del loft di Cinecittà.

buongiorno con Pierpaolo che tiene nella sua mano il viso di Giulia e trasmette tutta la sua protezione#prelemi 🤧♥️ pic.twitter.com/i3rZJ5hACH — alessia 56% ✯ (@aleegriffin03) March 15, 2021

Acclamato poi a gran voce dai fan, lo stesso Pierpaolo ha infine fatto incursione nella diretta per salutare tutti. Non sono mancate simpatiche gag tra lui e la bella Giulia, a dimostrazione della loro complicità e del grande affiatamento che li lega.