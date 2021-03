Guendalina Tavassi è tornata a parlare della separazione dal marito Umberto D’Aponte sui social: le ultime precisazioni dell'ex gieffina

Qualche giorno fa, Guendalina Tavassi ha deciso di annunciare sui social la separazione in casa dal marito Umberto D’Aponte. L’uomo, dal canto suo, in una serie di Ig Stories ha ammesso di essere ancora innamorato di sua moglie, aggiungendo peraltro la propria intenzione di chiederle scusa e di farsi perdonare quanto prima.

I fan della coppia hanno pertanto sperato in una subitanea pacificazione, ma purtroppo nelle scorse ore l’ex gieffina pare aver definitivamente infranto i loro sogni.

Guendalina ha infatti precisato di non dormire più col suo compagno da diverso tempo, nonostante abbiano provato a riconciliarsi anche lo scorso San Valentino. Nello specifico, la donna ha menzionato un episodio in particolare che non è riuscita a perdonargli, senza tuttavia entrare nei dettagli.

Guendalina Tavassi e Umberto sono separati 😱😱 — 👑𝐹 (@selinrauhl) March 12, 2021

Chiaramente l’eco della notizia ha fatto il giro dei social, scatenando commenti a non finire. Anche a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso se ne è ampiamente parlato, mentre si attendono eventuali sviluppi da parte dei diretti interessati.

Proprio dalla Carmelita nazionale, del resto, Guendalina Tavassi è spesso ospite come opinionista, dunque potrebbe presto tornare in trasmissione a parlare della sua attuale situazione matrimoniale.

💥Notizia choc💥

Guendalina Tavassi e il marito Umberto si stanno lasciando? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/e5y2MdkAGH — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 12, 2021

La ricetta della torta di Guendalina Tavassi per chi non sa cucinare. Noi disperati come Chloe e Umberto #Pomeriggio5 pic.twitter.com/ORvZWvnwRd

— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 28, 2020