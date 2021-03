A gran sorpresa, Rosalinda Cannavò ha lasciato un commento in portoghese sotto l'ultima foto di Dayane Mello sui social: pace in vista?

Lo speciale rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è davvero sulla bocca di tutti. Dopo l’iniziale affiatamento nella casa del Grande Fratello Vip, le due ex gieffine sono arrivate ai ferri corti rinfacciandosi reciprocamente delle mancanze. Se durante la finale del reality Rosalinda si era detta disposta a un chiarimento, nel corso di altre ospitate ha invece mostrato un atteggiamento differente.

Anche la modella brasiliana, in una recente diretta Instagram con Sonia Lorenzini, ha subito chiarito di non voler parlare del GF Vip. Durante la live ha poi detto di essere rimasta in contatto con poche ex compagne di gioco, tra cui Giulia Salemi, Samantha de Grenet, Carlotta Dell’Isola e ovviamente la stessa Sonia. Dayane ha dunque confermato di non avere legami con gli altri, escludendo pertanto anche Rosalinda. In molti hanno però notato uno strano e inaspettato commento lasciato dall’attrice sotto l’ultima foto della modella su Instagram:

La Cannavò ha difatti lasciato un complimento alla Mello scritto in portoghese, sottolineandone in sostanza la bellezza e corredando il messaggio da una serie di cuori. Nelle ultime ore, inoltre, l’ex volto della Ares Film ha condiviso nelle sue Stories un vecchio video con Dayane all’interno della Casa. Si tratta quindi di una nostalgia improvvisa per l’amica? Le fan delle Rosmello hanno intanto accolto con entusiasmo questi ultimi gesti, sperando di rivederle presto di nuovo vicine.