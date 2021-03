Tommaso Zorzi rimuove la Salemi da Instagram: “Faccio pulizie”

Tommaso Zorzi avrebbe rimosso Giulia Salemi dai profili seguiti attraverso i suoi canali social.

Tommaso Zorzi ha fatto sapere di aver rimosso alcune persone dai suoi canali social e tra questi vi sarebbe anche l’ex amica Giulia Salemi, con cui i rapporti si sono definitivamente deteriorati al GF Vip.

Tommaso Zorzi rimuove Giulia Salemi

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si è scagliato contro Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, con cui i rapporti si sarebbero deteriorati all’interno del Grande Fratello Vip. L’influencer, vincitore di questa quinta edizione dello show, ha affermato di aver fatto “pulizie” su Instagram, e si da il caso che avrebbe rimosso dai suoi contatti proprio Giulia Salemi. “Non ritengo Giulia un’amica.

Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”, ha dichiarato Zorzi in merito alla neo-fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Giulia, che nel frattempo sui social ha ribadito la sua ammirazione per Tommaso, ha dichiarato che qualora ci fosse un chiarimento con lui esso avverrebbe in privato e non difronte alle telecamere.

Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao 🔥 pic.twitter.com/DZQxqumKl5 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 13, 2021

A quanto pare Zorzi ha deciso di rimuovere anche Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria dai suoi profili social. Per il momento sembra che l’influencer non sia intenzionato ad affrontare un chiarimento con le due donne, ma in tanti sui social si chiedono se in futuro la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Per il momento sembra che Zorzi sia rimasto in contatto con l’amica Stefania Orlando.