Arisa è stata lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo, con cui stava progettando di convolare a nozze.

Andrea Di Carlo lascia Arisa

Storia finita tra Arisa e Andrea Di Carlo: ad annunciarlo è stato lo stesso manager, che dopo l’intervista di Arisa a Domenica In (il 14 marzo) si sarebbe ripreso l’anello e avrebbe deciso di mettere fine al rapporto.

Di Carlo ha detto di aver preso la decisione perché non si sarebbe sentito considerato da Arisa come il suo “fidanzato” in senso ufficiale. “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, ha dichiarato Di Carlo, specificando di essere intenzionato a non tornare indietro sui propri passi. “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante.

Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato”, ha affermato.

Arisa al momento non ha replicato. Nei giorni scorsi la cantante – reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2021 – è stata intervistata in due occasioni da Mara Venier, e in entrambi i casi aveva preferito glissare difronte alle domande sulla sua vita sentimentale e su Andrea Di Carlo.

A quanto pare proprio questo avrebbe spinto il fidanzato a mettere fine alla liaison. I due troveranno il modo di chiarire? Arisa ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla liaison e in tanti sono curiosi di saperne di più.