Confessione a sorpresa sui social da parte di Belen Rodriguez: ecco di cosa parla l'affascinante showgirl argentina

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle showgirl più apprezzate della televisione nostrana, nonché una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo. Nata in Argentina nel 1984, si è presto trasferita in Italia, dove ha trovato subito un immenso successo dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi.

A seguito dell’esperienza in Honduras, la sudamericana ha condotto moltissimi programmi televisivi, come Scherzi a parte, Sarabanda, il Festival di Sanremo e Tu si que vales, solo per citarne alcuni.

Approdata nel Belpaese, Belen è peraltro subito diventata protagonista del gossip in quanto fidanzata con l’ex calciatore Marco Borriello. Poi la tormentata relazione con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, l’ha ulteriormente esposta all’interesse mediatico, finché nel 2012 ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto suo marito nonché padre del figlio Santiago.

Dopo una prima rottura con l’ex ballerino di Amici, la Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone. Tornata e lasciatasi nuovamente con Stefano, si è infine gettata fra le braccia di Gianmaria Antinolfi per poi conoscere Antonino Spinalbese, con il quale è ora in attesa del suo secondo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Molto seguita anche sui social, Belen ha di recente pubblicato una nuova foto che ha lasciato senza fiato numerosi fan. Immortalando nello scatto in questione un portafortuna, la showgirl ha infatti rivelato: “Lo porto sempre con me”. Si tratta nel dettaglio di una collana con un ciondolo a forma di pesce, che la Rodriguez ha specificato chiamarsi “Cecilia, il mio pesciolino“.