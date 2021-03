Fabrizio Corona, la petizione online contro il suo ritorno in carcere

La petizione online per chiedere la libertà di Fabrizio Corona ha raggiunto oltre 50mila firme.

A pochi giorni dall’arresto di Fabrizio Corona e dal suo ricovero in ospedale (per le ferite che si è procurato in segno di protesta) la petizione online che ne chiede la scarcerazione ha raccolto oltre 50 mila firme.

Fabrizio Corona: la petizione online

Fabrizio Corona è attualmente tenuto sotto osservazione all’ospedale di Niguarda e intanto i suoi legali hanno manifestato preoccupazione per le condizioni di salute dell’ex Re dei paparazzi, che oltre ad essersi ripetutamente ferito in segno di protesta ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. Nei giorni scorsi proprio il suo entourage ha lanciato una petizione online (dal valore simbolico) per chiedere la libertà dell’ex Re dei paparazzi, e a distanza di pochi giorni la raccolta firme ha raggiunto oltre 57mila persone.

“Non lo piegheranno, se lui ritiene di aver subìto un’ingiustizia è capace di lasciarsi morire”, ha dichiarato Ivano Chiesa a proposito dello sciopero che Corona avrebbe iniziato in ospedale, chiedendo di poter parlare con un rappresentante delle istituzioni o del Tribunale di sorveglianza.

Sulla questione si sono espresse anche Nina Moric e Belen Rodriguez, che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dell’ex Re dei paparazzi. Sua madre, Gabriella Privitera, ha affidato ai social un lungo sfogo dopo che suo figlio era stato prelevato dagli agenti di polizia per essere ricondotto in carcere. “Mio figlio sta peggio, continua a farsi del male. Mi ribellerò finche avrò vita. Se muore ce l’avranno sulla coscienza”, ha detto riferendosi ai magistrati”, ha dichiarato la madre di Corona.