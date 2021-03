Ilary Blasi e Francesca Lodo hanno avuto un passato professionale come Letterine di Passaparola di Gerry Scotti: la foto

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è appena iniziata, sotto la conduzione di Ilary Blasi e i commenti di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi in qualità di opinionisti. Tra loro arriverà presto anche Elettra Lamborghini, al momento impossibilitata a muoversi per via della positività al Covid.

Nell’atteso show di Canale 5 hanno fatto la loro apparizione anche i nuovi naufraghi, che saranno protagonisti di quest’avventura in Honduras. Tra loro c’è anche Francesca Lodo, splendida showgirl sarda che ha un passato in comune con la stessa presentatrice del programma.

Francesca e Ilary hanno infatti lavorato insieme molti anni fa come Letterine di Passaparola, il celebre show televisivo condotto da Gerry Scotti negli anni 2000. Poco prima che la Lodo si buttasse in acqua dall’elicottero per raggiungere l’isola, le due ex colleghe hanno anche avuto un breve dialogo accennando brevemente alla loro passata conoscenza.

La Lodo e la Blasi si sono di fatto salutate dichiarando di conoscersi da molto tempo. Per questo, quasi sicuramente, avranno tempo per ricordare i momenti passati, quando entrambe stavano facendo i loro primi passi nel mondo dello spettacolo.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla loro amicizia, non resta che seguire l’Isola dei Famosi, che certamente riserverà non poche sorprese e colpi di scena.