Isola 2021, Ilary Blasi e l’abito della prima serata

Ilary Blasi ha sfoggiato un abito mozzafiato alla prima puntata dell'Isola dei Famosi 2021.

Ilary Blasi: l’abito all’Isola 2021

Per la prima serata dell’Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi ha scelto un abito firmato Lia Stubbla e sandali Casadei.

Sui social il look ha fatto il pieno di like, e in tanti si sono complimentati con la conduttrice per la sua straordinaria bellezza.

Questa edizione del reality show, guidata dalla conduttrice moglie di Totti, vede come opinionisti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Visto che l’ereditiera è risultata positiva al Coronavirus nei giorni scorsi, in eccezionale il programma ha deciso di chiamare Tommaso Zorzi in sua sostituzione. Elettra Lamborghini ha comunque partecipato alla prima puntata in collegamento, e in tanti non vedono l’ora di sapere come andrà avanti questa nuova edizione del programma.

A causa dell’emergenza Coronavirus finora il programma era stato rinviato, mentre l’edizione del GF Vip (trasmesso 2 volte lo scorso anno) era stata prolungata per ben 5 mesi. Ilary Blasi ha affermato di essere entusiasta di poter condurre l’Isola 2021 e a proposito del suo ruolo come conduttrice ha detto: “Questa volta cercherò di essere più dolce e materna, non so se ci riuscirò”.