Stefania Orlando ha scagliato una frecciatina via social contro Daniela Martani, nuova concorrente all'Isola dei Famosi 2021.

Daniela Martani è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi e Stefania Orlando, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha scagliato contro di lei una frecciatina via social.

Stefania Orlando contro Daniela Martani

Attraverso i social Stefania Orlando ha scagliato una frecciatina contro Daniela Martani che, essendo vegana, ha assicurato che sull’Isola mangerà solamente cocco e riso.

“La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!”, ha scritto Stefania Orlando via social commentando l’arrivo dell’ex hostess all’Isola dei Famosi. In tanti si erano chiesti proprio cosa avrebbe mangiato Daniela Martani all’Isola dei Famosi, dove è noto che molte delle prove dei concorrenti sarebbero legate proprio al procurarsi il cibo da soli (ad esempio attraverso la pesca). Lei aveva risposto via social affermando: “Fra le mie abilità di certo non c’è quella della pesca perché sono vegana.

Ma sarò una bravissima raccoglitrice di cocchi e frutta. La mia più grande paura è la convivenza. Sono selettiva e dovrò mettere alla prova la mia capacità di adattamento”.

La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!! #isola #tzvip — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 15, 2021

La partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021 è stata accompagnata da numerose polemiche, viste alcune delle dichiarazioni dell’ex hostess in merito all’emergenza sanitaria in corso.

Sulla questione si era espressa anche la conduttrice di questa edizione dello show, Ilary Blasi, che aveva affermato: “Magari riusciamo a farle cambiare idea”.