Chi è l'ex fidanzata di Awed, novello naufrago dell'Isola dei Famosi? Si tratta di una nota attrice e influencer

Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi appena iniziata c’è anche lo youtuber Awed, nome d’arte di Simone Paciello. Nato a Napoli nel 1996, fin da piccolo ha sempre sentito il desiderio di intrattenere le persone e divertirle.

Per merito di questa sua passione, Simone è quindi approdato su YouTube con lo pseudonimo di Awed, riscuotendo fin da subito un grande successo grazie alla sua inconfondibile ironia. La sua presenza potrebbe del resto essere molto curiosa anche all’interno del reality, visto che al momento è conosciuto soprattutto da un pubblico giovane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__)

Tante fan si staranno peraltro chiedendo se sia fidanzato o meno… Ebbene, Awed è al momento single, ma in passato ha avuto una relazione importante con un volto molto noto delle fiction italiane. La sua ex fidanzata è infatti una popolare attrice di Un posto al sole, ossia la bellissima Ludovica Bizzaglia, anche lei peraltro famosa influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Bizzaglia (@ludovicabizzaglia)

I due si conobbero sul set di Natale al Sud, dove appunto scoccò la scintilla. Poco dopo scoppiò l’amore vero e proprio, che li portò a diventare ufficialmente una coppia. La loro storia è tuttavia finita qualche tempo fa, senza poter sapere le motivazioni. Durante la permanenza all’Isola dei Famosi se ne parlerà? Non resta che seguire l’adventare game di Canale 5 per scoprirlo!