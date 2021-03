Tante perplessità, da parte di Iva Zanicchi, sulla partecipazione di Danela Martani all'Isola dei Famosi.

Daniela Martani è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. L’ex inquilina del Grande Fratello è vegana e in molti si sono chiesti come farà a rispettare la sua scelta alimentare a fronte delle difficoltà dell’isola. Tra questi anche gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Quest’ultima, in particolare, non le ha riservato parole al miele.

Il commento di Iva Zanicchi su Daniela Martani

“Mi chiedo quanto possa durare una vegana sull’isola“. Questo il dilemma esposto da Tommaso Zorzi. Ad unirsi al coro, con toni più pungenti, è stata Iva Zanicchi: “Quest’ultima signora, che conosco poco, è la signora vegana? Daniela è contro tutto, non mangia carne, non mangia pesce? Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca“.

E al momento del salto dall’elicottero di Daniela Martani ha aggiunto: “Immagina se facendo il tuffo le fosse arrivato un pesce in bocca“. Una battutaccia che in tanti sul web non hanno gradito.

La risposta dell’amica Patrizia

A difendere Daniela Martani, in studio, è stata l’amica Patrizia: “Daniela è una donna tostissima. Ed è una bravissima persona, è una persona di cuore, la voglio dire questa cosa perché a volte non viene capita.

La conosco da 9 anni. Anche io sono vegana. Se mangiamo un pezzetto di ciccia ogni tanto? Assolutamente no”, ha ribattuto.