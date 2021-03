Dopo la sua esperienza al GF Vip 5 Andrea Zenga è tornato al suo lavoro di agente immobiliare.

Lui stesso ha confessato ai fan di essere tornato in ufficio attraverso una serie di stories via social, dove ha raccontato: “Lo so che ho dato un buongiorno prestissimo rispetto ai miei buongiorno alle tre di pomeriggio”, ha affermato, e ancora: “Sto andando a lavoro, quindi torno in ufficio e volevo rendervi partecipe di questa cosa”. Da anni Zenga lavora come agente immobiliare, ma ha rivelato che il suo sogno sarebbe lavorare come commentatore sportivo per il piccolo schermo.

Nella casa del Grande Fratello Vip Andrea Zenga ha trovato l’amore della bella Rosalinda Cannavò, che una volta uscita dalla casa del reality show ha trascorso insieme a lui alcune settimane. Tra i due al momento sembra che le cose procedano lisce come l’olio, e lo stesso figlio di Walter Zenga ha confessato di essere “innamorato cotto” dell’attrice. Una volta usciti dalla casa di Cinecittà Rosalinda e Andrea hanno fatto visita a Gabriel Garko, che ha fatto loro gli auguri via social per la loro nuova storia d’amore.

A causa del rapporto con Zenga si sono incrinati i rapporti tra l’attrice e l’amica Dayane Mello, ma le due hanno affermato di non escludere una futura rappacificazione.