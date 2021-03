Arisa ha deciso di rispondere alle dichiarazioni dell’ex fidanzato Andrea Di Carlo dopo l’annuncio della rottura della loro storia

Arisa ha deciso di replicare alle parole dell’ex fidanzato Andrea Di Carlo dopo l’annuncio da lui fatto relativamente alla fine della loro relazione. L’uomo ha spiegato di non sentirsi riconosciuto come compagno della cantante e di voler per questo annullare il matrimonio.

A scoperchiare il vaso di Pandora è stata nel dettaglio l’intervista dell’artista a Domenica In, dove Mara Venier ha mostrato un video sulla coppia. Lei si è commossa ed emozionata, ma non ha voluto parlare di Andrea in modo approfondito, lasciando così supporre aria di crisi.

Andrea Di Carlo ha dunque confermato di aver lasciato Arisa proprio per quell’intervista. Ripresosi l’anello, ha dichiarato chiusa la storia con l’insegnante di Amici 20, mentre lei pare preferisca aspettare che si calmino le acque, sostenendo di non aver fatto nulla di male: “Deve rispettare anche le mie scelte […].

Sono una donna molto indipendente”.

Riferendosi alle nozze, la cantante ha inoltre precisato come Andrea abbia corso troppo, dimostrandosi frettoloso e poco attendo ai suoi impegni di lavoro. Arisa ha infine rivelato di aver provato a richiamare l’ex fidanzato, ma lui è apparso convinto di non voler tornare con lei.

Sarà una scelta definitiva o troveranno il modo di rappacificarsi?