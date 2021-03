L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha fatto impazzire i fan postando su Instagram un nuovo scatto che la ritrae con i capelli corti.

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più famosa di Instagram, con suoi innumerevoli followers che superano i 22 milioni e mezzo di account. L’influencer ricorre al suo profilo Instagram per aggiornare costantemente i fan su ogni genere di argomento, primo tra tutti la sua vita privata.

Tramite il canale social, infatti, ha rivelato momenti importanti come l’aver scoperto di essere incinta per la seconda volta o quando ha rivelato il sesso del bambino in arrivo.

Negli ultimi giorni, mentre i followers della Ferragni seguono il suo profilo fremendo in attesa che venga comunicata ufficialmente l’avvenuta nascita della secondogenita di casa Ferragnez, l’influencer ha postato una nuova foto che la ritrae con un look decisamente rivoluzionario.

Chiara Ferragni, l’hairstyle corto apparso su Instagram

Nello scatto postato sul suo account Instagram, Chiara Ferragni sfoggia un nuovo hairstyle particolarmente corto e molto diverso dal look con cui il mondo ha imparato a conoscerla.

Non appena apparsa sulla piattaforma, l’immagine ha conquistato innumerevoli like e commenti adoranti traboccanti di complimenti per il taglio esibito.

Tra i commenti che ribadiscono quanto un simile look sia perfetto per il viso dell’influencer, figura anche quello di Elisabetta Gregoraci che, con tanto di emoticon con occhi a cuore, ha scritto: «Io ho adorato».

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tuttavia, la Ferragni non ha cambiato look a pochi giorni dal parto. Al contrario, l’imprenditrice digitale continua a ripercorrere il viale dei ricordi – come dimostrano le ultime foto postate sul suo account Instagram – rivivendo e facendo rivivere ai propri fan alcuni dei momenti più importanti vissuti negli ultimi anni.

Anche il taglio corto, mostrato nella fotografia, quindi, non è altro che una parrucca indossata da dall’influencer nel 2019, in occasione della sua partecipazione al Festival di Cannes.

Non è detto, però, che Chiara Ferragni, una volta data alla luce la piccola “V”, non decida di seguire i consigli dei fan e optare per un taglio drastico della lunga chioma bionda da sempre vantata, in considerazione di tutti gli apprezzamenti ricevuti.