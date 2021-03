Fabrizio Corona è stato denunciato per le minacce da lui pronunciate contro i magistrati nel suo video shock.

Dopo il video shock del suo arresto (a seguito della revoca del suo differimento pena) Fabrizio Corona sarebbe stato denunciato per minacce contro i magistrati.

Fabrizio Corona denunciato per minacce

Attualmente Fabrizio Corona è sotto osservazione all’ospedale di Niguarda, dove ha tentato per la seconda volta di ferirsi (mediante una penna biro) e dove sta continuando a fare lo sciopero della fame e della sete.

Intanto, il magistrato della Procura generale di Milano, ha fatto sapere che Corona verrà denunciato per le minacce rivolte contro i magistrati Antonio Lamanna e Marina Corti nel video del suo arresto col volto insanguinato: “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”, si sentiva dire a Corona nelle immagini. I legali dell’ex Re dei paparazzi intanto hanno fatto sapere che faranno ricorso in Cassazione dopo la revoca dei domiciliari e sui social intanto (compresi personaggi famosi, come Belen Rodriguez e Adriano Celentano) hanno espresso la loro solidarietà verso l’ex Re dei paparazzi.

Da quanto è stato portato al reparto di Psichiatria dell’ospedale di Niguarda, Fabrizio Corona ha iniziato lo sciopero della fame della sete. I suoi avvocati hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute e hanno fatto sapere che Corona sarebbe in grado di lasciarsi morire pur di non tornare in carcere.