Morandi torna dopo quasi una settimana a postare i social con uno dei regali più belli: gli auguri di pronta guarigione di Sinisa Mihajlovic.

Non poteva mandare un messaggio più bello Gianni Morandi che, dopo quasi una settimana di assenza a causa delle ustioni a mani e piedi riportati lo scorso 11 marzo, ha postato un video con gli auguri di pronta guarigione da parte della sua squadra del cuore ovvero il Bologna.

“17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club”, ha scritto Gianni Morandi su Facebook e Instagram, due social dove il cantante è seguitissimo.

A parlare nel video è naturalmente Mihajlovic che ha augurato con un video messaggio toccante la pronta guarigione insieme con tutta la squadra. Gianni Morandi insomma non è presente fisicamente in una foto o in un video come solito fare, ma tutto queste semplici parole unite al messaggio di affetto dell’allenatore del Bologna trasmettono quanto mai gioia mista a speranza.

Gianni Morandi torna sui social

“11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…”, lo avevamo lasciato così Gianni Morandi che dopo questo post è rimasto coinvolto in un brutto incidente durante il quale a braccia e gambe sono state ustionate. Ora a poco meno di una settimana dal terribile incidente che ha preoccupato tutta l’Italia o quasi, in apprensione per le sorti del cantante, Gianni Morandi è tornato a far parlare si sé condividendo com’è suo solito fare, un momento semplice della sua vita quotidiana.

Lo fa condividendo un video che arriva dalla sua squadra del cuore ovvero il Bologna che per l’occasione ha mandato dei toccanti auguri di pronta guarigione da parte di tutta la squadra e dall’allenatore Sinisa Mihajlovic che ha salutato il cantante come un vecchio amico. Significativi infine gli hashtag che Morandi ha utilizzato nel post a cominciare da #èpiùduradelprevisto o ancora citando il centro grandi ustionati di Cesena, struttura nella quale Morandi è stato ricoverato.