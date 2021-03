Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno ora proseguendo il loro percorso d’amore al di fuori dal contesto televisivo. In queste prime settimane dopo la fine del reality, i Prelemi hanno di fatto ammesso di essere sempre più innamorati l’uno dell’altra.

Tuttavia non mancano fra loro alcune frecciatine, come quella scoccata poche ore fa dall’ex Velino sui social, dove ha ammesso di sentirsi trascurato dalla sua fidanzata.

Dopo aver postato una Ig Stories con suo figlio mentre guardavano i cartoni in tv, Pierpaolo Pretelli ha dunque voluto lanciare un appello social. La destinataria di tale messaggio era appunto Giulia Salemi, alla quale ha precisato di sentirsi trascurato e offeso.

Insomma, l’ex gieffino non si è fatto problemi nel sottolineare alla sua fidanzata di essersi sentito poco considerato durante la giornata. Immediata è stata quindi la reazione dell’influencer italo-persiana, la quale ha condiviso online lo scatto di una videochiamata con Pierpaolo. A tale foto ha aggiunto la didascalia: “Mr The Brave: mi sento trascurato”, con tanto di puntualizzazione: “Io basita”.

Grazie!

È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o poteva essere. Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda, Dayane o Zelletta siano per me lontani ricordi. Vorrei recuperare e conservare il bello che c’è stato e cancellare le cose brutte. Costruire vuol dire crescere.

Ha Vinto Tommaso! Il talento puro, l’intelligenza, il carattere. Ho litigato con il divino Zo perché il nostro rapporto evidentemente aveva dei problemi irrisolti ma non ho nessuna difficoltà a riconoscere il suo talento artistico da cui tutti, io per prima, abbiamo solo da imparare. Ieri sera ero fra le braccia di Pierpi quindi ero davvero serena e felice e quando tommy è arrivato ho letto nei suoi occhi la felicità, quella felicità che 6 anni fa mi ha fatto credere in lui come persona…non come personaggio. Sono contenta per lui, davvero, e se qualcuno pensa sia paraculaggine vuol dire che non mi conosce. Sono permalosa e rosicona? Si lo sono, ma a Tommaso voglio bene davvero anche se a volta con me è un adorabile stronzo 😆

Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio 🤍

Grazie ad Alfonso per questa opportunità, ti devo almeno un fidanzato, grazie a tutto il parco autori anche se a volte mi avete trattato di merda 😊 grazie ad Antonella e Pupo, le uniche voci con il potere di esaltarti o abbatterti, grazie alle persone che mi hanno supportato e grazie al mio Staff che non ha mollato mai 🙏

Giulia rifaresti tutto cosi come è stato? Si, senza alcun dubbio 🤟🏻 #gfvip

