Lapo Elkann ha fatto sapere di aver perdonato Fabrizio Corona per alcune delle vicende tra loro accadute in passato.

Lapo Elkann ha commentato quanto accaduto a Fabrizio Corona nei giorni scorsi dopo il suo ennesimo arresto (seguito alla revoca del differimento pena).

Lapo Elkann e Fabrizio Corona: le parole

Tra Lapo Elkann e Fabrizio Corona i rapporti non sono certamente buoni (uno dei fatti che destarono maggior scalpore legati ai due fu la richiesta di 200mila euro fatta da Corona alla Fiat alcuni anni fa) ma ora che l’ex Re dei paparazzi si trova nuovamente al centro della cronaca giudiziaria il rampollo della famiglia Agnelli ha affermato di non provare rancore nei suoi confronti.

“L’ho perdonato, non ho nessun livore, nessun rancore, must go on, bisogna andare avanti”, ha dichiarato Elkann, e ha aggiunto di augurare a Corona di riuscire a “voltare pagina” per quanto riguarda i suoi problemi con la giustizia.

L’ex Re dei paparazzi è balzato alle cronache alcuni giorni fa per essersi ferito e aver opposto resistenza all’arrivo delle forze dell’ordine in casa sua. Corona si trova all’ospedale di Niguarda, dove è tenuto sotto costante osservazione in attesa di essere condotto nuovamente in carcere.

Nel frattempo l’ex Re dei paparazzi è stato denunciato anche per le minacce da lui rivolte contro i magistrati nel suo video scandalo diffuso via social. Intanto Adriano Celentano, Belen Rodriguez e altri volti tv hanno espresso solidarietà nei suoi confronti e in rete è partita una petizione per chiedere che Corona non torni nuovamente in carcere.