Maria Teresa Ruta ha spiegato come starebbero le cose tra lei e Tommaso Zorzi dopo la fine del GF Vip 5.

Tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta i rapporti si sono deteriorati durante le ultime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e l’influencer ha svelato di aver smesso di seguire la showgirl sui social. Maria Teresa ha replicato.

Maria Teresa Ruta contro Zorzi

Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi a chiudere i loro rapporti, quel che è certo è che un riavvicinamento tra i due non sia vicino. L’influencer vincitore di questa quinta edizione del reality show una volta uscito dal programma ha confessato di aver smesso di seguire Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sui social. Maria Teresa ha affermato che lei continuerebbe a seguirlo, ma ha anche affermato che non proverebbe alcun interesse nel farlo:

“Lui può fare quello che vuole.

Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”, ha dichiarato. Maria Teresa ha anche affermato che semmai dovesse esserci un riavvicinamento con Tommaso esso non verrà da parte sua: “Io rimango ferma sulle mie posizioni. Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa.

Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi. Durante l’ultimo periodo di permanenza nella Casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico”, ha confessato. I due troveranno il modo di chiarirsi in futuro?