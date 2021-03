Il serale di Amici andrà in onda a partire dal 20 marzo 2021: per questo motivo, è stata svelata la composizione delle squadre in gara.

La prima puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda in prima serata su Canale 5, sabato 20 marzo 2021. Il programma, giunto alla sua 20esima edizione, ha adottato nuove modalità e regole che caratterizzeranno lo show.

Serale di Amici 2021, le squadre in gara

In occasione del debutto del serale di Amici 2021, si è deciso di reintrodurre la suddivisione in squadre, eliminata nell’ultima edizione del programma. Contrariamente alle versioni passate del reality, però, le squadre non saranno due ma tre e non verranno affidate ai coach. Gli allievi, infatti, verranno affiancati e guidati in modo diretto dagli insegnanti.

I 17 ragazzi che competeranno tra loro per la vittoria di Amici 2021 sono stati, quindi, ripartiti in tre differenti squadre.

Tra i concorrenti, poi, si distinguono 10 cantanti (Luca Marzano/Aka7even, Esa Abrate, Giovanni Damian/Sangiovanni, Claudia Iacono/Ibla, Leonardo Lamacchia/Elle, Raffaele Renda, Deddy/Dennis Rizzi, Enula Bareggi, Gaia Di Fusco, Tancredi Cantù Rajnoldi) e 7 ballerini (Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile, Tommaso Stanzani, Alessandro Cavallo).

Prima squadra

La prima squadra che parteciperà al serale di Amici 2021 è composta dai ballerini Serena Marchese e Tommaso Stanzani e dai cantanti Esa Abrate, Enula Bareggi, Lonardo Lamacchia, Sangiovanni e Deddy.

A guidare la squadra, saranno gli insegnanti Alessandra Celentano, per il ballo, e Rudy Zerbi, per il canto.

Seconda squadra

Le seconda squadra ammessa al serale, invece, è formata dai ballerini, Alessandro Cavallo, Rosa di Grazia e Martina Miliddi e dai cantanti Gaia Di Fusco, Ibla, Tancredi Cantù Rajnoldi e Raffaele Renda. La squadra avrà come punti di riferimento le insegnanti Lorella Cuccarini, per il ballo, e Arisa, per il canto.

Terza squadra

La terza e ultima squadra, infine, è costituita soltanto da tre concorrenti, contrariamente ai sette previsti nelle altre due formazioni. Del team, fanno parte i ballerini Giulia Stabile e Samuele Barbetta e il cantante Aka7even mentre tra gli insegnanti figurano Veronica Peparini, per il ballo, e Anna Pettinelli, per il canto.

Direzione artistica

Un’altra novità che caratterizzerà il serale di Amici 2021 riguarda la direzione artistica del programma: la carica di direttore artistico, infatti, non verrà più ricoperta da Giuliano Peparini ma dal francese Stephane Jarny.

I giudici, inoltre, potrebbero cambiare a ogni puntata mentre le squadre non verranno più identificate tramite coloridiversi ma attraverso i nomi degli insegnanti ricamati sulle rispettive felpe.