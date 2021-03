Tommaso Zorzi ha postato sui social una foto per prendere in giro il suo amico Francesco Oppini. Lo scatto ha scatenato una polemica.

Tommaso Zorzi si è attirato contro una vera e propria bufera per aver postato una foto sul suo amico Francesco Oppini sui social.

Tommaso Zorzi: la foto di Oppini

Tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è nato uno splendido rapporto d’amicizia nella casa del Grande Fratello Vip, e ora che sono usciti dalla Casa i due sono soliti prendersi in giro e battibeccare scherzosamente sui social.

Nelle ultime ore il figlio di Alba Parietti ha raggiunto il traguardo dei 400mila followers sui social e così il suo amico influencer (vincitore di questa quinta edizione del reality di Signorini) ha deciso di commentare il suo traguardo con una foto ironica, peccato che la sua scelta non sia piaciuta affatto ai fan dei social. Nell’immagine si vede infatti Francesco Oppini accanto alla foto di una pancia in evidente stato di gravidanza (come a dire che ha “partorito” il traguardo dei 400mila followers).

“Non è rispettoso per niente sto tweet ed è inutile che dici ‘fino a domani non posto’ perché se devi postare ste cose meglio non farlo. Sei Tommaso zorzi, NON hai bisogno di postare ste cose solo per cercare le invasate. Non ne hai per niente bisogno”, ha scritto qualcuno tra i commenti al post di Tommaso Zorzi, che per il momento non ha replicato ai commenti di questo tenore.

Al momento neanche Francesco Oppini ha commentato la foto, che sui social intanto sta continuando a sollevare polemiche e commenti negativi.