Akash Kumar è finito nell'occhio del ciclone per il colore dei suoi occhi che, secondo indiscrezioni, non sarebbe naturale.

Akash Kumar si è affermato come modello grazie alla sua straordinaria bellezza e ai suoi magnetici occhi azzurri ma, secondo un rumor in circolazione, in passato gli occhi del modello sarebbero stati di un altro colore.

Akash Kumar: il colore degli occhi

Akash Kumar non ha mai confermato le voci in circolazione a proposito del colore dei suoi occhi che, stando a quanto riferito dal modello, sarebbero naturalmente azzurri. Di recente Giacomo Urtis al salotto tv di Barbara D’Urso ha insinuato che lui li ricordasse scuri e ha affermato che Akash potrebbe essere ricorso al Brightocular, un intervento (illegale in Europa) che consentirebbe di cambiare il colore dei propri occhi. “Akash è troppo egocentrico, ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri.

Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. E’ un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco”, ha dichiarato il chirurgo dei vip.

Il modello ha sempre smentito l’ipotesi di essere ricorso alla chirurgia per modificare il colore dei suoi occhi e ha sempre sostenuto che il colore azzurro fosse assolutamente naturale. Oggi Akash Kumar è uno dei naufragi dell’Isola dei Famosi 2021 e proprio all’interno dello show è finito nell’occhio del ciclone anche per il suo presunto “nome falso”. Stando a quanto da lui riferito in passato, Akash Kumar sarebbe solamente un nome d’arte (così come altri da lui usati durante le sue precedenti apparizioni tv).