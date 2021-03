Andrea Zelletta, la stoccata contro Giulia Salemi: “Ha rosicato”

Andrea Zelletta ha lanciato una stoccata al vetriolo contro la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi.

Andrea Zelletta contro Giulia Salemi

Dopo aver espresso dubbi sulla relazione (nata nella casa del GF Vip) di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta ha scagliato una frecciatina contro l’influencer italopersiana che, a suo avviso, sarebbe stata “invidiosa” del risultato da lei ottenuto all’interno del reality show: “Sono convinto che abbia rosicato.

Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare.

Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”, ha dichiarato Andrea Zelletta.

Giulia Salemi al momento non ha replicato alle parole del fidanzato di Natalia Paragoni, e una volta uscita dal GF Vip ha preferito godersi l’amore del nuovo fidanzato, Pierpaolo Pretelli, di cui sarebbe più innamorata che mai. Nei giorni scorsi l’influencer si è assentata dai social per problemi familiari, e lei stessa ha svelato di essere preoccupata per le condizioni dell’anziana nonna (che sarebbe stata dimessa dall’ospedale nelle scorse ore).