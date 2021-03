Antonella Clerici, la commozione per il ricordo delle vittime Covid

Antonella Clerici ha mostrato la propria commozione al ricordo delle vittime Covid, durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” trasmessa il 18 marzo.

Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda nella giornata di giovedì 18 marzo 2021, Antonella Clerici si è lasciata travolgere dall’emozione, mostrandosi visibilmente commossa.

La puntata di È sempre mezzogiorno di giovedì 18 marzo è stata trasmessa dopo la diretta da Bergamo per la commemorazione delle oltre 100.000 vittime del coronavirus. In occasione del particolare anniversario, quindi, anche la produzione del programma condotto dalla Clerici ha voluto ricordare le vittime della pandemia.

Per questo motivo, la puntata è stata avviata tramite una sorta di “diclaimer” attraverso il quale si ribadisce la volontà di non dimenticare i morti causati SARS-CoV-2 e di non mancar loro di rispetto, nonostante il contesto tipico di un programma di intrattenimento.

La conduttrice, inoltre, ha anche spiegato che l’intento principale di È sempre mezzogiorno è, principalmente, quello di trascorrere con i telespettatori a casa momenti spensierati e ludici, mossi dallo spirito che, nel 2020, ha portato i cittadini italiani a cantare dai balconi per mostrarsi sostegno reciproco.

Pertanto, la puntata non ha intenzione di distogliere l’attenzione dell’Italia dal tema grave di una giornata che rievoca alla mente scene incredibili e dolorose, come i veicoli militari in fila, uno dietro l’altro, destinati a trasportare lontano da Bergamo le salme delle vittime Covid perché la città non riusciva più a sostenere il numero e la pressione delle morti.

Una simile giornata, quindi, stimola alla riflessione e raccoglimento rispetto a una minaccia non ancora sparita e sulla necessità di continuare a resistere, nel ricordo di chi ha perso la vita a causa della pandemia.

L’emozione della conduttrice, poi, traspare in modo evidente non solo nel corso del discorso introduttivo ma anche mentre, in studio, riecheggiano le note della canzone dei Coldplay intitolata Viva la Vida, scelta come colonna sonora della puntata. A questo proposito, Antonella Clerici ha ammesso: «Sono una di voi… questa canzone mi emoziona sempre, fa venire in mente tante cose».