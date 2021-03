Le ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non hanno fatto pace nonostante per anni siano state amiche inseparabili.

Sembra ancora lontana l’ipotesi di una rappacificazione tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e, secondo indiscrezioni, i rapporti tra le due sarebbero oggi inesistenti.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la lite

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono allontanate dopo anni di sincera e importante amicizia.

Le due non hanno mai svelato i motivi dietro la loro discussa rottura, ma in seguito al diffondersi dell’indiscrezione Elisabetta Canalis confessò: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Secondo indiscrezioni la lite tra le due potrebbe aver avuto a che vedere con l’attività sportiva che le due ex veline avevano aperto insieme a Los Angeles, ma a tal proposito non vi sono conferme.

Oggi le due non avrebbero dato segno di essersi chiarite e, secondo indiscrezioni, i rapporti tra le due sarebbero ormai “inesistenti”.

Le due amiche si erano conosciute alla fine degli anni ’90, divenendo due delle veline di Striscia la notizia più amate dagli amanti del piccolo schermo. In seguito erano state testimoni di nozze ai loro rispettivi matrimoni ed entrambe si erano trasferite a Los Angeles, dove insieme avevano aperto una palestra (poi data in gestione in concomitanza con le voci sulla loro presunta lite).

Nonostante negli anni si siano intercorse numerose indiscrezioni sulla loro rottura, entrambe hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.