Negli ultimi scatti social di Chiara Ferragni al parco con Leone, i fan hanno notato un preciso dettaglio: ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni è sempre super attiva sui social, tanto più in questo momento magico dedicato alla sua seconda gravidanza. Di recente, la popolare blogger ha postato delle nuove immagini in compagnia del piccolo Leone, ritratto da dietro con uno zaino sulle spalle.

Mamma e figlio si trovavano dunque all’aperto durante una passeggiata al parco, ma ad attirare l’attenzione dei fan è stato soprattutto l’aspetto della cremonese. Come mai?

Nelle foto in questione la moglie di Fedez, con indosso una giacca nera, una felpa blu e dei leggings scuri, mostra con evidenza e grande orgoglio il pancione ormai al nono mese. Proprio questo particolare ha destato i commenti dei fan, che hanno notato come la pancia si sia abbassata.

“Domani o dopodomani nasce Baby V”, hanno dunque pronosticato alcuni, lasciandosi andare anche a una curiosa previsione: “Nasce il 19 marzo, lo stesso giorno di Leone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nel mentre continua il toto-nome.

I fan sono divisi tra chi pensa che la piccola di casa Ferragnez si chiamerà Vittoria, come il segno fatto da papà Fedez nello scatto prima di Sanremo. Altri invece tifano per Venere, nome che pare si sia lasciato sfuggire lo stesso rapper in alcune sue precedenti Stories. Da Chiara e Federico non è tuttavia giunta al momento ancora nessuna conferma. Per scoprirlo si dovrà pertanto attendere l’arrivo della cicogna… ma probabilmente sarà solo questione di giorni!